Arsenal'de yeni "Özil" vakası: Lacazette!

Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın oyuncularla yaşadığı sorunlar kesilmiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'de yeni 'Özil' vakası: Lacazette!
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17 Kasım 2021 17:50
İngiltere Premier Lig'de Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın oyuncularla yaşadığı problemlerin ardı arkası kesilmiyor.

İngiliz basınının haberine göre; Arteta, Alexander Lacazette'i takımda istemiyor.

"Yeni Özil vakası" olarak gösterilen haberde Arteta, kulübe verdiği raporda Lacazette'in sözleşmesinin uzatılmaması gerektiğini belirttiği yazıldı.

Arteta'nın bu kararı, altyapıdan yetişen genç forvetlerin önünü açmak için yaptığı ifade edildi.

Mikel Arteta, Mesut Özil'i de kadro dışı bırakmış ve Özil, Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.


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