Arsenal'de transfer bitiyor!

Arsenal, Bologna'dan Riccardo Calafiori transferini bitiriyor. İngiliz temsilcisi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için son aşamaya geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'de transfer bitiyor!
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20 Temmuz 2024 14:00
Arsenal, Bologna forması giyen Riccardo Calafiori transferi için geri sayıma geçti.

Di Marzio'nun haberine göre, Arsenal, stoper ve sol bekte forma giyebilen İtalyan yıldızın transferi için Bologna ile anlaşmaya çok yaklaştı. İki takım arasında transfer için son görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Arsenal'in 22 yaşındaki futbolcu için 45-50 milyon civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

Bologna'da geçen sezon 33 maçta süre bulan Calafiori, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

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