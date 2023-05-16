Arsenal'de Rice harekatı: 100 Milyon Euro

Arsenal yaz transfer dönemine hızlı bir giriş peşinde! "Topçular" iki senedir takip ettikleri West Ham kaptanı Declan Rice için ilk hamlesini yapacak.



2016 yılından sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi bileti alan Arsenal, kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Uzun süredir büyük takımların listesinde bulunan 24 yaşındaki Declan Rice transferi için 100 milyon euroluk ilk teklifi West Ham United'a yaptı.



West Ham cephesi önceki seneler için 115 milyon euro'dan taviz vermesede, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek İngiliz oyuncu için gelen bu teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.



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Arsenal'in yanı sıra şampiyonluğa koşan Manchester City ve Manchester United'ında Rice'ın son durumunu takip ettiği öğrenildi.



