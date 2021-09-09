Arsenal'de Muhammed Elneny sakatlandı

Galatasaray'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Elneny sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'de Muhammed Elneny sakatlandı
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09 Eylül 2021 16:32
Galatasaray'ın transferin son günlerinde istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Muhammed Elneny sakatlandı.

Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada Mısırlı futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sol diz iç bağlarında sorun olduğu kaydedilen tecrübeli oyuncu, Arsenal'in Galatasaray'ın teklifini kabul etmemesi üzerine kulübünde kalmıştı.


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