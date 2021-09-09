Arsenal'de Muhammed Elneny sakatlandı

Galatasaray'ın transferin son günlerinde istediği ancak anlaşma sağlayamadığı Muhammed Elneny sakatlandı.
Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada Mısırlı futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Sol diz iç bağlarında sorun olduğu kaydedilen tecrübeli oyuncu, Arsenal'in Galatasaray'ın teklifini kabul etmemesi üzerine kulübünde kalmıştı.
Arsenal Kulübü'nden yapılan açıklamada Mısırlı futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Sol diz iç bağlarında sorun olduğu kaydedilen tecrübeli oyuncu, Arsenal'in Galatasaray'ın teklifini kabul etmemesi üzerine kulübünde kalmıştı.