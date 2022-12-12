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Arsenal de Joao Felix yarışına katıldı

Atletico Madrid'den ayrılacağı konuşan ve adı birçok Avrupa deviyle anılan Joao Felix için Arsenal'in de devrede olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal de Joao Felix yarışına katıldı
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12 Aralık 2022 21:09
Atletico Madrid'den ayrılacağı haberleri çıkan Joao Felix için Arsenal de devreye girdi.

Marca'nın haberine göre, İngiliz ekibinin Portekizli yıldızın transferi konusunda favori takımlardan biri olduğu belirtildi.

ATLETICO 100M€ BEKLİYOR

Atletico Madrid'in ise Joao Felix'e yaptığı 127 milyon euro'luk yatırımın karşılamak istediği ve 23 yaşındaki futbolcu için 100 milyon euro'dan az teklifleri değerlendirmeyeceği kaydedildi.

PSG TEMASLARA BAŞLADI

Öte yandan Fransız devi Paris Saint-Germain'in de Felix'in menajeri olan Jorge Mendes'le çoktan temaslara başladığı ifade edildi.

Felix'in adı Arsenal ve PSG dışında, Manchester United ve Chelsea'yle de anılıyor.

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