Arsenal'de Edu yerine Campos

Arsenal, Edu'nun sportif direktörlük görevinden ayrılmasının ardından bu göreve Luis Campos'u getirmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'de Edu yerine Campos
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19 Kasım 2024 20:31
Arsenal, sportif direktörlük görevinden ayrılan Edu'nun yerini doldurmak için harekete geçiyor.

Fransız basınında yer alan habere göre, Arsenal, bu görev için yeni adayını Luis Campos olarak belirledi.

Arsenal'in Campos ile önümüzdeki süreçte temaslara başlamayı düşündüğü kaydedildi.

Öte yandan Paris Saint-Germain'de başkan danışmanı olarak görev yapan ve kulübün futbol aklı olan Campos'un şu anda teknik direktör Luis Enrique'nin yeni sözleşme görüşmelerini yürüttüğü belirtildi.

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