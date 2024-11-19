Arsenal'de Edu yerine Campos

Arsenal, sportif direktörlük görevinden ayrılan Edu'nun yerini doldurmak için harekete geçiyor.



Fransız basınında yer alan habere göre, Arsenal, bu görev için yeni adayını Luis Campos olarak belirledi.



Arsenal'in Campos ile önümüzdeki süreçte temaslara başlamayı düşündüğü kaydedildi.



Öte yandan Paris Saint-Germain'de başkan danışmanı olarak görev yapan ve kulübün futbol aklı olan Campos'un şu anda teknik direktör Luis Enrique'nin yeni sözleşme görüşmelerini yürüttüğü belirtildi.



