Arsenal'dan forvete Osimhen hamlesi!

Napoli'nin genç yıldız forveti Victor Osimhen için flaş bir idda geldi.



İtalyan basınına göre, İngiliz ekiplerinden Arsenal ve Newcastle'ın Napoli'nin genç forveti Victor Osimhen için girişimlere başlayacağı belirtildi.



Haberde ayrıca İtalyan ekibinin, oyuncuyu satmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.



23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 16 maçta, 9 gol attı.





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