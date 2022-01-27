Arsenal'dan forvete Osimhen hamlesi!

Premier Lig ekipleri Arsenal ve Newcastle'ın, Napoli'nin genç forveti Victor Osimhen ile ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'dan forvete Osimhen hamlesi!
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27 Ocak 2022 16:03
Napoli'nin genç yıldız forveti Victor Osimhen için flaş bir idda geldi.

İtalyan basınına göre, İngiliz ekiplerinden Arsenal ve Newcastle'ın Napoli'nin genç forveti Victor Osimhen için girişimlere başlayacağı belirtildi.

Haberde ayrıca İtalyan ekibinin, oyuncuyu satmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edildi.

23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 16 maçta, 9 gol attı.

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