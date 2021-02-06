Arsenal, çözüm bulamıyor! Yine mağlubiyet...

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde Aston Villa, konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti. Arsenal'in kazanamama serisi 3 maça çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, çözüm bulamıyor! Yine mağlubiyet...
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06 Şubat 2021 17:47
İngiltere Premier Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Aston Villa, Arsenal'i ağırladı.

Villa Park'ta oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 2. dakikada Watkins kaydetti.

Bu sonucun ardından son 5 maçında 3. galibiyetini alan Aston Villa, 36 puanla 8. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Arsenal, 31 puanla 10. sırada yer buldu.

Aston Villa, gelecek hafta Brighton deplasmanına gidecek. Arsenal ile Leeds United'ı konuk edecek.



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