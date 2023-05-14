Arsenal, City'nin önünü açtı! Emirates'te büyük hüsran

Premier Lig 36. hafta maçında Arsenal, Manchester City'nin kazandığı haftada Brighton'a 3-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arsenal, City'nin önünü açtı! Emirates'te büyük hüsran
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14 Mayıs 2023 20:31
Son güncelleme 14 Mayıs 2023 20:37
Premier Lig 36. hafta maçında Arsenal, sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi.

Emirates Stadium'da oynanan maçı Brighton 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Julio Enciso, 86. dakikada Deniz Undav ve 90+6. dakikada Estupinan attı.

Arsenal ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Brighton ise Everton'a 5-1 kaybettiği maç sonrası moral buldu.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, ligde bir maçı eksik olan Manchester City'nin 4 puan gerisinde kaldı. Brighton puanını 58 yaparken, Arsenal 67 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Nottingham Forest'e konuk olacak. Brighton ise Southampton'ı ağırlayacak.

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