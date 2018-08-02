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Arsenal, Chelsea'yi penaltılarda devirdi

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal penaltı atışlarıyla Chelsea'yi mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Arsenal, Chelsea'yi penaltılarda devirdi
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02 Ağustos 2018 00:14
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda iki İngiliz temsilcisi Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Arsenal ile Chelsea arasındaki mücadele 1-1 sona erdi ve mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda Arsenal rakibine üstünlük sağladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Chelsea'nin tek golünü 5. dakikada Antonio Rüdiger kaydederken, 15. dakikada Alvaro Morata bir penaltıdan yararlanamadı. Arsenal'in mücadeledeki tek golünü ise 90+4. dakikada Alexandre Lacazette attı. Penaltılarda Arsenal rakibine 6-5 üstünlük sağladı ve maçı da kazandı.

Chelsea bu turnuvadaki bir önceki maçında Inter ile 1-1 berabre kalmıştı.

Arsenal ise daha önce Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken, PSG'yi 5-1 yenmişti.

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