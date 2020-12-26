Arsenal bu kez şaşırttı, Chelsea'yi devirdi

Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 3-1 kazandı.



Karşılaşmada ilk gol 34. dakikada Lacazette'nin penaltıdan attığı golle geldi. 44. dakikada Xhaka'nın harika frikik golü farkı 2'ye çıkardı. Arsenal, 2. yarı tutuk başlamasına rağmen 56. dakikada Saka'nın şık aşırtma golüyle 3 farkı yakaladı.



Maçta Chelsea'nin tek golü ise 87. dakikada genç yıldız Tammy Abraham'dan geldi. 90+1. dakikada ise Jorginho, penaltı atışından yararlanamadı.



7 MAÇ SONRA KAZANDI



Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 17'ye yükseltti ve biraz olsun nefes aldı. Topçular tam 7 maç sonra ligde maç kazandı. Chelsea ise 25 puanla 6. sırada kaldı.



Topçular, Premier Lig'in 16. haftasında Brighton'a konuk olacak. Chelsea ise aynı haftada sahasında Aston Villa ile karşılaşacak.



