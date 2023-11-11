İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal, sahasında Burnley ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'ndaki maçı Arsenal 3-1'lik skorla kazandı.



Mikel Arteta'nın ekibine galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Leandro Trossard, 57. dakikada William Saliba ve 74. dakikada Oleksandr Zinchenko attı. Burnley'in tek golü 54. dakikada Josh Brownhill'den geldi.



Arsenal'de Fabio Vieira 83. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Newcastle United'a 1-0 kaybeden Arsenal, bir hafta aradan sonra kazandı.



Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, bu skorla birlikte 27 puana yükseldi. Ligin dibine demir atan Burnley, 4 puanda kaldı.



Arsenal, ligde bir sonraki hafta Brentford deplasmanına gidecek. Burnley, sahasında West Ham United'ı konuk edecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU