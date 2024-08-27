Arsenal beklenen transferi açıkladı: Merino

Premier Lig ekibi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta önderliğinde uzun süredir beklediği transferde mutlu sona ulaştı.



Arsenal, Real Sociedad'ta oynayan İspanyol yıldız orta saha Mikel Merino'yu kadrosuna kattığını açıkladı.



İspanyol yıldız, yeni kulübüyle 2028 yılına dek sözleşme imzaladı.



MALİYETİ BELLİ OLDU



İngiliz devi Mikel Merino'nun transferi için Real Sociedad'a 32 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Sociedad ile 45 maça çıkan Merino, 8 kez rakip fileleri havalandırırken 5 kez de gol pası verdi.





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