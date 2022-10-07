Arsenal, Avrupa'da da çok farklı!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. Hafta maçında Arsenal, sahasında Bodo/Glimt'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arsenal, Avrupa'da da çok farklı!
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07 Ekim 2022 02:06
UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. Hafta maçında Arsenal, sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede Arsenal sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

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