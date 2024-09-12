Arsenal, Arteta ile uzatıyor

Arsenal, İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta için kararını verdi.



The Athletic'te yer alan habere göre; Arsenal, Mikel Arteta'nın 2025 yılında sona erecek olan sözleşmesini 3 yıl uzatma konusunda anlaşma sağladı.



Son detayların ardından anlaşmanın resmi olarak açıklanması bekleniyor.



2019'dan beri Arsenal'i çalıştıran Mikel Arteta, 234 maçta 142 galibiyet, 35 beraberlik ve 57 mağlubiyet aldı.





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