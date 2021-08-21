Arsenal Aaron Ramsdale'i transfer etti

Arsenal, Sheffield United'dan kaleci Aaron Ramsdale'i transfer ederek güçlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; arsenal.com
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Arsenal Aaron Ramsdale'i transfer etti
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21 Ağustos 2021 00:22
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Sheffield United'dan kaleci Aaron Ramsdale'i kadrosuna kattı.

Arsenal Kulübü, 23 yaşındaki İngiliz file bekçisiyle uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin bonuslarla 30 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Geçen sezon tüm lig maçlarında Sheffield United kalesini koruyan Ramsdale, bu sezon ise iki maçta görev yapmıştı.


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