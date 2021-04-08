Arsenal 90+4'teki şok golle avantajı kaptırdı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçında Arsenal, sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti.



Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve Slavia Prag avantajı son saniyelerde kapmayı başardı.



İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmanın ikinci yarısında Arsenal 78'e kadar da sessiz kaldı. Bu dakikadan sonra Martinelli, Pepe, Elneny ve Aubameyang gibi isimler Arsenal'de oyuna dahili oldu. Beklenen gol de 86'da Aubameyang'ın asistinte Pepe'yle geldi. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Holes, attığı golle maça dengeyi getirdi ve Arsenal'in avantajlı skor umutlarını bitiren isim oldu.



İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması 15 Nisan Perşembe günü Prag'da oynanacak.



