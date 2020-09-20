Arsenal 85'te altın buldu!

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Arsenal, sahasında West Ham'ı konuk etti.



Emirates'te oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-1 kazandarak Londra derbisinde gülen taraf oldu.



Mücadelede dakikalar 25'i gösterdiğinde Lacazette Arsenal'i öne geçirirken ilk yarının bitimine saniyeler kala Antonio West Ham adına eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında Arsenal öne geçmek için ataklarını sıklaştırırken son 5 dakikaya kadar zor anlar geçirdi. 85. dakikada ise Nketiah'ın golüyle Arsenal galibiyeti getiren golü bularak Londra derbisini takımına getirdi.



Bu sonucun ardından Arsenal 6 puana yükselirken West Ham ise ikinci maçında da puanı alamadı.