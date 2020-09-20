Arsenal 85'te altın buldu!

Premier Lig'in 2. hafta maçında Arsenal, Londra derbisinde West Ham'ı 2-1 mağlup etti.

Arsenal 85'te altın buldu!
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20 Eylül 2020 00:02
İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında Arsenal, sahasında West Ham'ı konuk etti.

Emirates'te oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-1 kazandarak Londra derbisinde gülen taraf oldu.

Mücadelede dakikalar 25'i gösterdiğinde Lacazette Arsenal'i öne geçirirken ilk yarının bitimine saniyeler kala Antonio West Ham adına eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Arsenal öne geçmek için ataklarını sıklaştırırken son 5 dakikaya kadar zor anlar geçirdi. 85. dakikada ise Nketiah'ın golüyle Arsenal galibiyeti getiren golü bularak Londra derbisini takımına getirdi.

Bu sonucun ardından Arsenal 6 puana yükselirken West Ham ise ikinci maçında da puanı alamadı.


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