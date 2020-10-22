Arsenal 70'ten sonra açıldı, 3 puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Rapid Wien ile Arsenal, Allianz Stadyumu'nda karşılaştı. Arsenal maçı 2-1 kazandı.
Avusturya temsilcisi 51. dakikada Taxiarchis Fountas ile öne geçti. Karşılaşmada Arsenal'in golleri 70. dakikada David Luiz ve 74. dakikada Aubameyang'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte İngiliz temsilcisi gruplara 3 puanla başladı.
Grubun diğer maçında Molde, Dundalk'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Arsenal, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Dundalk ile karşılaşacak. Rapid Wien ise aynı haftada Molde'ye konuk olacak.
Avusturya temsilcisi 51. dakikada Taxiarchis Fountas ile öne geçti. Karşılaşmada Arsenal'in golleri 70. dakikada David Luiz ve 74. dakikada Aubameyang'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte İngiliz temsilcisi gruplara 3 puanla başladı.
Grubun diğer maçında Molde, Dundalk'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Arsenal, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Dundalk ile karşılaşacak. Rapid Wien ise aynı haftada Molde'ye konuk olacak.