Arsenal 70'ten sonra açıldı, 3 puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Arsenal 70'ten sonra açıldı, 3 puanı kaptı
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22 Ekim 2020 21:50
UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Rapid Wien ile Arsenal, Allianz Stadyumu'nda karşılaştı. Arsenal maçı 2-1 kazandı.

Avusturya temsilcisi 51. dakikada Taxiarchis Fountas ile öne geçti. Karşılaşmada Arsenal'in golleri 70. dakikada David Luiz ve 74. dakikada Aubameyang'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte İngiliz temsilcisi gruplara 3 puanla başladı.

Grubun diğer maçında Molde, Dundalk'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Arsenal, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Dundalk ile karşılaşacak. Rapid Wien ise aynı haftada Molde'ye konuk olacak.



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