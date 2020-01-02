Arsenal 4 maç sonra nefes aldı!

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında Manchester United'ı konuk etti.Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-0 mağlup etti ve 4 haftalık kazanamama şanssızlığını kırmayı başardı.Pepe'nin 8. dakikada bulduğu golle öne geçen Arsenal, ilk yarının sonlarına gelinirken 42'de Sokratis Papastathopoulos'un kornerden seken topu tamamlamasıyla farkı ikiye çıkarttı.Bu sonucun ardından Arsenal, yeni menajeri Mikel Arteta yönetiminde üçüncü maçında ilk galibiyetini almış oldu ve puanını da 27'ye yükseltti. Manchester United ise 31 puanda kalarak ilk 4 hedeflerinde ağır bir darbe almış oldu.Manchester United, Arsenal'e konuk olduğu son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş oldu.Arsenal'in 4 maçlık kazanamama istatistiği son buldu.Mikel Arteta, Arsenal'de göreve başladığı 3. maçta 3 puanı aldı.Solskjaer Manchester United'ın başında Premier Lig'deki 10. yenilgisini aldı.Arsenal kornerlerden bu sezon 8. golünü attı.Nicolas Pepe, 18-19 sezonundan bu yana sol ayağıyla 24 gol attı. Kendisinden daha fazla sol ayağıyla gol atan tek isim 45 kez ile Lionel Messi.