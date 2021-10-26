İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Arsenal, evinde Leeds United ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 55. dakikada Chambers ile 69. dakikada Nketiah'tan geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna giren Chambers, saniyeler sonra golünü atarak eşitliği bozmayı başaran isim oldu.
Çeyrek finale yükselen Arsenal'in rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak.
Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 55. dakikada Chambers ile 69. dakikada Nketiah'tan geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna giren Chambers, saniyeler sonra golünü atarak eşitliği bozmayı başaran isim oldu.
Çeyrek finale yükselen Arsenal'in rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak.