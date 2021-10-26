Arsenal, 2. yarı açıldı, çeyrek finale uçtu

İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Arsenal, Leeds United'ı 2-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal, 2. yarı açıldı, çeyrek finale uçtu
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26 Ekim 2021 23:36
İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Arsenal, evinde Leeds United ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren goller, 55. dakikada Chambers ile 69. dakikada Nketiah'tan geldi. Karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna giren Chambers, saniyeler sonra golünü atarak eşitliği bozmayı başaran isim oldu.

Çeyrek finale yükselen Arsenal'in rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak.


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