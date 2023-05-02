Arsenal 2 maç fazlasıyla yine lider

Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal 2 maç fazlasıyla yine lider
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02 Mayıs 2023 23:55
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal, Londra derbisinde sahasında Chelsea'yi ağırladı.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 3-1 kazanarak maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Maça etkili başlayan Arsenal, 18 ve 31'de Xhaka'nın asistleri ve Odegaard'ın golleriyle farkı ikiye çıkardı. 34'de Gabriel Jesus skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı sona erdi.

İkinci yarıda Chelsea'nin hareketlendiği gözlenirken 65'de Madueke farkı ikiye indirdi. Kalan dakikalarda bu kez Arsenal gol ararken farkı artıramasa da sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi.

Bu sonuçla Arsenal 4 maçlık aradan sonra 3 puanı alarak 78 puana yükselerek Manchester City'nin 2 maç fazlasıyla liderliğe yeniden oturdu. Chelsea ise galibiyet hasretini 7 maça çıkararak 39 puanda kaldı.

Arsenal bir sonraki hafta ise Newcastle'a konuk olurken Chelsea ise Bournemouth deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.

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