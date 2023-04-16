Sıra Takım O G B M A Y Av P 1 Arsenal 31 23 5 3 74 31 43 74 Şampiyonlar Ligi 2 M.City 30 22 4 4 78 28 50 70 Şampiyonlar Ligi 3 Newcastle 30 15 11 4 48 24 24 56 Şampiyonlar Ligi 4 M. United 29 17 5 7 44 37 7 56 Şampiyonlar Ligi 5 Tottenham 31 16 5 10 57 45 12 53 Avrupa Ligi 6 Aston Villa 31 15 5 11 44 40 4 50 7 Brighton 29 14 7 8 54 37 17 49 8 Liverpool 29 12 8 9 50 35 15 44 9 Brentford 31 10 13 8 47 42 5 43 10 Fulham 30 12 6 12 42 41 1 42 11 Chelsea 31 10 9 12 30 33 -3 39 12 Crystal Palace 31 9 9 13 31 40 -9 36 13 Wolves 31 9 7 15 26 42 -16 34 14 Bournemouth 31 9 6 16 31 59 -28 33 15 West Ham United 30 8 7 15 29 41 -12 31 16 Leeds United 30 7 8 15 39 54 -15 29 17 Everton 31 6 9 16 24 46 -22 27 18 Nottingham Forest 30 6 9 15 24 54 -30 27 Küme düşme 19 Leicester City 31 7 4 20 41 55 -14 25 Küme düşme 20 Southampton 31 6 5 20 24 53 -29 23 Küme düşme

Premier Lig 31. hafta maçında lider Arsenal, West Ham ile karşı karşıya geldi.London Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Lider Arsenal maça hızlı başladı ve 7. dakikada Gabriel Jesus, 10. dakikada da Martin Odegaard'ın golleriyle 2-0 öne geçti. West Ham, Benrahma'nın 33. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Arsenal 52. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Bukayo Saka, farkı yeniden 2'ye çıkarma şansını kaçırdı. Penaltı pozisyonundan 2 dakika sonra West Ham Jarrod Bowen'in golüyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve Lider Arsenal şampiyonluk yolunda yine yara aldı.Londra temsilcisi, geçtiğimiz hafta da Liverpool karşısında 2-0 öne geçmiş ancak skoru koruyamamıştı ve karşılaşma yine 2-2 sona ermişti.Lider ligde üst üste 2. kez puan kaybetti. Ayrıca, Arsenal'in bu sezon öne geçip kaybettiği maç bulunmuyor. Alınan bu sonucun ardından Arsenal puanını 74 yaptı. West Ham ise 31'e çıkardı. Bir maçı eksik olan Manchester City, 70 puanla ikinci sırada bulunuyor.Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Southampton'ı konuk edecek. West Ham ise Bournemouth'u ağırlayacak.