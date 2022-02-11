Arsenal 10 kişiyle deplasmanda kazandı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, deplasmanda Wolves'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal 10 kişiyle deplasmanda kazandı
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11 Şubat 2022 00:51
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu.

Molineux'da oynanan maçı Arsenal 10 kişiyle 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Mücadelenin 25. dakikasında Gabriel, Lacazette'in asistinde topu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi. 69. dakikada ise Martinelli, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Arsenal 39 puana yükselirken Wolves ise 34 puanda kaldı.

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