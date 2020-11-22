Arsenal 10 kişi kaldı, Leeds fırsatı kaçırdı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal 10 kişi kaldı, Leeds fırsatı kaçırdı
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22 Kasım 2020 21:41
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United ile Arsenal, Elland Road'da karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Leeds United, puanını 11'e yükseltti ve 14. sırada yer aldı. Arsenal ise puanını 13'e yükseltti.

Arsenal'da Nicolas Pepe, 52. dakikada rakibine kafa attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını eksik bıraktı.

Leeds United, Premier Lig'in 10. haftasında Everton'a konuk olacak. Arsenal ise aynı haftada, sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.



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