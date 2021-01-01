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Arron Afflalo, Wolves'u satın alma girişimini tekrarlıyor

Eski NBA oyuncusu Arron Afflalo'nun, Minnesota Timberwolves'u satın alma girişimini, başka bir grupla özel bir müzakere sürecinin sona ermesiyle tekrarlamayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Arron Afflalo'nun, Minnesota Timberwolves'u satın alma girişimini, başka bir grupla özel bir müzakere sürecinin sona ermesiyle tekrarlamayı planladığı bildirildi.

Glen Taylor, 10 Nisan'da takımı Mark Lore ve Alex Rodriguez başkanlığındaki bir gruba satmayı planladığını duyurmuştu.

Taylor daha önce Daniel Straus ile benzer bir müzakere süreci geçirmiş, fakat anlaşma benzer şekilde gerçekleşmeden sona ermişti.

NBA'de geçirdiği 11 sezon boyunca yaklaşık 57 milyon dolar kazanan 35 yaşındaki eski oyuncunun Wolves ekibi ile ilgili satın alma söylentileri, ilk olarak geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı.


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