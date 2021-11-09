Arrigo Sacchi: Pirlo'nun Juventus'ta şansı yoktu

Eski Milan teknik direktörü Arrigo Sacchi, geçen sezon İtalyan temsilcisi Juventus teknik direktörlüğünden ayrılan Andrea Pirlo'nun Juventus'taki başarısızlığı hakkında konuştu.



Arrigo Sanchi: "Pirlo'nun futbol dünyasına yeniden girebileceğini düşünüyorum. Bu durumda şansa ihtiyaç vardır. Juventus'un başına geçti ve orada başarılı olması neredeyse imkansızdı." "Pirlo kendisine gelen teknik direktörlük davetini hırsla kabul etti ve kendisine pahalıya mal olabilecek bir hata yaptı" ifadesinde bulundu.



Öte yandan Andrea Pirlo, Temmuz 2020'den Mayıs 2021'e kadar Juventus ile çalıştı. Juventus ile İtalya Kupası ve Süper Kupa'yı kazandı, Serie A'yı 4. bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Porto'ya elendi.

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