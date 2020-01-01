Aron Baynes, Toronto Raptors ile anlaştı

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Toronto Raptors ve serbest oyuncu Aron Baynes, iki yıllığı 14.3 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştılar.



33 yaşındaki Baynes, kariyeri boyunca sağlam bir savunmacı olmuş ve önceki sezon Phoenix Suns ile %35 üçlük isabeti yakalamış ve 11.5 sayı ortalaması tutturmuştu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Raptors ayrıca Chris Boucher ile iki yıllığı 13.5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Boucher, geçtiğimiz hafta Toronto kendisine bir kontrat teklifi sunduğunda sınırlı bir serbest oyuncu olmuştu.



