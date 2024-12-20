Arne Slot'tan Tottenham'a övgü

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Tottenham hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Arne Slot'tan Tottenham'a övgü
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20 Aralık 2024 18:22
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Hollandalı çalıştırıcısı Arne Slot, Tottenham hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Slot, özellikle Tottenham'ın Manchester City karşısındaki galibiyetini överek, rakip takımın performansını ve teknik direktör Ange Postecoglou'nun çalışmalarını takdir etti.

46 yaşındaki teknik adam, "Tottenham'ı izlemek her zaman büyük bir keyif. Her takım Manchester City'yi bizim ve Tottenham'ın yendiği gibi yenemez. Tottenham bunu hak etti, tüm maçı domine etti. Ange orada harika işler yapıyor." ifadelerini kullandı.
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