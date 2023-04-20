Arne Slot: 'Barcelona'yı çalıştırmak isterim'

Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, gelecekteki hayalini açıkladı.



Hollandalı çalıştırıcı, 'Hangi takımı çalıştırmak istersiniz?' sorusuna flaş bir yanıt verdi.



Slot, "Gelecekte Barcelona'nın teknik direktörü olmak isterim." ifadelerini kullandı.



44 yaşındaki genç teknik adam, Feyenoord ile Hollanda Ligi'nde lider durumda.



2021 yılından beri Hollanda ekibini çalıştıran Slot'un Tottenham, West Ham ve Crystal Palace'ın radarında olduğu kaydedildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ