Arne Slot: "Barcelona'yı çalıştırmak isterim"

Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, 'Hangi takımı çalıştırmak istersiniz?' sorusuna 'Barcelona' yanıtı verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arne Slot: 'Barcelona'yı çalıştırmak isterim'
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20 Nisan 2023 16:52
Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, gelecekteki hayalini açıkladı.

Hollandalı çalıştırıcı, 'Hangi takımı çalıştırmak istersiniz?' sorusuna flaş bir yanıt verdi.

Slot, "Gelecekte Barcelona'nın teknik direktörü olmak isterim." ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki genç teknik adam, Feyenoord ile Hollanda Ligi'nde lider durumda.

2021 yılından beri Hollanda ekibini çalıştıran Slot'un Tottenham, West Ham ve Crystal Palace'ın radarında olduğu kaydedildi.

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