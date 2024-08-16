Arne Slot açıkladı: ''Luis Diaz takımda kalacak''

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, ismi transfer dedikodularıyla anılan Luis Diaz için açıklama yaparak yıldız ismin takımda kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arne Slot açıkladı: ''Luis Diaz takımda kalacak''
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16 Ağustos 2024 17:45
Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'ın ismi Manchester City ve Barcelona ile anılıyordu.

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, bir açıklama yaparak Luis Diaz'ın geleceği ile ilgili konuştu.

Slot, Kolombiyalı futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.

Hollandalı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Luis Diaz ile ilgili spekülasyonlar duyduğuma şaşırmadım. Onun geleceği bizimle, takımda kalacak. O Liverpool'un önemli bir parçası ve umarım önümüzdeki sezonda öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 37 maça çıkan Diaz, 8 gol atıp 5 golün de pasını vermişti.

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