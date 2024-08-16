Arne Slot açıkladı: ''Luis Diaz takımda kalacak''

Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'ın ismi Manchester City ve Barcelona ile anılıyordu.



Liverpool teknik direktörü Arne Slot, bir açıklama yaparak Luis Diaz'ın geleceği ile ilgili konuştu.



Slot, Kolombiyalı futbolcunun takımda kalacağını açıkladı.



Hollandalı çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Luis Diaz ile ilgili spekülasyonlar duyduğuma şaşırmadım. Onun geleceği bizimle, takımda kalacak. O Liverpool'un önemli bir parçası ve umarım önümüzdeki sezonda öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.



RAKAMLARI



Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 37 maça çıkan Diaz, 8 gol atıp 5 golün de pasını vermişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU