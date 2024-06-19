Arnavutluk'un rakibi lider İspanya
EURO 2024 B Grubu'nda Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında 24 Haziran Pazartesi (yarın) Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek.
Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.
İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.
ARNAVUTLUK GRUPTAN ÇIKMA AŞKINA
Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.
İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.
İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.
İSPANYA HİÇ YENİLMEDİ
İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.
İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.
Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.
İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.
ARNAVUTLUK GRUPTAN ÇIKMA AŞKINA
Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.
İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.
İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.
İSPANYA HİÇ YENİLMEDİ
İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.
İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1