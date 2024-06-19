Arnavutluk'un rakibi lider İspanya

EURO 2024 B Grubu'nda Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Arnavutluk'un rakibi lider İspanya
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında 24 Haziran Pazartesi (yarın) Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.

İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.

ARNAVUTLUK GRUPTAN ÇIKMA AŞKINA

Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.

İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.

İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.

İSPANYA HİÇ YENİLMEDİ

İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.

İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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