Arnavutluk'un rakibi lider İspanya

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında 24 Haziran Pazartesi (yarın) Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek.



Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.



Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.



İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.



ARNAVUTLUK GRUPTAN ÇIKMA AŞKINA



Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.



İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.



İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.



İSPANYA HİÇ YENİLMEDİ



İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.



İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.



İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.



