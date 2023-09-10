Arnavutluk, EURO 2024 Elemeleri E Grubu maçında sahasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jasir Asani ve 62. dakikada Mirlind Daka attı.
Polonya'da Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Arnavutluk grupta 10 puana yükseldi. Polonya, 6 puanda kaldı.
Arnavutluk grupta bir sonraki hafta Çekya ile karşılaşacak. Polonya, Faroe Adaları deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jasir Asani ve 62. dakikada Mirlind Daka attı.
Polonya'da Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Arnavutluk grupta 10 puana yükseldi. Polonya, 6 puanda kaldı.
Arnavutluk grupta bir sonraki hafta Çekya ile karşılaşacak. Polonya, Faroe Adaları deplasmanına gidecek.