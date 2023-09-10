Arnavutluk'tan Polonya'ya 2 gol

Arnavutluk EURO 2024 Elemeleri'nde Polonya'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Arnavutluk'tan Polonya'ya 2 gol
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10 Eylül 2023 23:53
Arnavutluk, EURO 2024 Elemeleri E Grubu maçında sahasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jasir Asani ve 62. dakikada Mirlind Daka attı.

Polonya'da Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Arnavutluk grupta 10 puana yükseldi. Polonya, 6 puanda kaldı.

Arnavutluk grupta bir sonraki hafta Çekya ile karşılaşacak. Polonya, Faroe Adaları deplasmanına gidecek.

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