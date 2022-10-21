Arnavutluk'ta milli sporculardan 8 madalya

Milli halterciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın bugünkü yarışlarında 1 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres şehrinde devam eden organizasyonda genç erkekler 96 kiloda yarışan Hakan Şükrü Kurnaz koparmada 157 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 337 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.



Aynı kiloda yarışan Ulaşcan Kurnaz ise koparmada 155 kiloyla bronz, silkmede 184 kiloyla gümüş, toplamda da 339 kiloyla gümüş madalya aldı.



Genç kadınlar 76 kiloda yarışan Dilara Uçan, silkmede 120, toplamda da 216 kiloluk kaldırışıyla iki gümüş madalya kazandı. Aynı Kiloda yarışan Dilara Narin ise koparmada 98 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.



Gün sonunda milli sporcuların madalya sayısı 11 altın, 15 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 32'ye ulaştı.





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