Arnavutluk'ta '6. Tiran Maratonu' düzenlendi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "6. Tiran Maratonu" düzenlendi.



Tiran Belediyesi himayesinde düzenlenen maratona, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin 500 profesyonel ve amatör koşucu katıldı.



42 kilometrelik kategoride erkeklerde birinciliği Ukraynalı Bogdan Semenovych, kadınlarda ise Ukraynalı Valentyna Veretska elde etti.



21 kilometrelik yarı maratonda ise birinciliğe erkeklerde Ukraynalı Dmytro Didovodiuk, kadınlarda Avrupa şampiyonu Arnavut Luiza Gega ulaştı.



Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yılki ödüllerin çoğunun Ukrayna





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