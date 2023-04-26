Arnavutluk Atletizm Federasyonu Başkanı Ruli, 5 yıl men edildi

Uzun atlamacı Izmir Smajlaj'ın yarışma sonucunda manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle Arnavutluk Atletizm Federasyonu Başkanı Gjergj Ruli'ye 5, genel sekreteri Nikolin Dionisi'ye ise 4 yıl men cezası verildi.



Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, 2021'in mayıs ayında başkent Tiran'da düzenlenen yarışmadaki 8,16 metrelik atlayışıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Smajlaj'ın derecesine ilişkin Dünya Atletizm Birliğine hatalı bilgi verildiği tespit edildi.



Aralık ayında geçici olarak men edilen 3 isimden federasyon başkanı Ruli'ye 5, genel sekreter Dionisi'ye de 4 yıl men cezası verilmesi kararlaştırıldı.



2017'de Avrupa salon şampiyonluğu kazanan Smajlaj'ın geçici men cezası ise 30 yaşındaki sporcunun manipülasyona bilerek dahil olduğuna dair yeterli delile ulaşılamaması nedeniyle kaldırıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ