Arnavutköy Belediyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi

Arnavutköy Belediyespor, Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arnavutköy Belediyespor, TFF 2. Lig'e yükseldi
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24 Mayıs 2022 21:52
TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Arnavutköy Belediyespor, Artvin Hopaspor'u 1-0 yendi.

Artvin Hopaspor, müsabakanın 87. dakikasında Ali Say ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+3. dakikada Samet Günhan ile golü bulan Arnavutköy Belediyespor, adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu.

Maçın sona ermesinin ardından Arnavutköy Belediyespor'lu futbolcular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

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