Arnautovic'in hareketleri çözüldü: Irkçılık!

ARNAUTOVIC: "IRKÇI DEĞİLİM"

Avusturya'nın Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendiği maçta son golü atan ve sonrasında büyük bir öfkeyle bir şeyler söylediği gözlenen Marko Arnautovic'in hareketlerinin altında büyük bir skandal çıktı.Sırp asıllı 32 yaşındaki oyuncunun Arnavutluk karşıtı ırkçı semboller kullandığı ve "" şekilde küfür ettiği belirlendi.Bu hareketlerin ardından Arnavut basınında oyuncuya karşı büyük tepki ortaya çıkarken, UEFA'nın bir an önce harekete geçmesi istendi.Yaşanan olayın ardından kendisini savunan Arnautovic, "" açıklamasını yaptı.UEFA'nın Marko Arnautovic için disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.