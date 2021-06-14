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Arnautovic'in hareketleri çözüldü: Irkçılık!

Avusturya'nın Sırp asıllı oyuncusu Arnautovic'in Makedonya maçındaki sinir harbinin arkasından ırkçı söylemler çıktı.

Arnautovic'in hareketleri çözüldü: Irkçılık!
Avusturya'nın Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendiği maçta son golü atan ve sonrasında büyük bir öfkeyle bir şeyler söylediği gözlenen Marko Arnautovic'in hareketlerinin altında büyük bir skandal çıktı.

Sırp asıllı 32 yaşındaki oyuncunun Arnavutluk karşıtı ırkçı semboller kullandığı ve "Senin Arnavut a... s..." şekilde küfür ettiği belirlendi.

Bu hareketlerin ardından Arnavut basınında oyuncuya karşı büyük tepki ortaya çıkarken, UEFA'nın bir an önce harekete geçmesi istendi.

ARNAUTOVIC: "IRKÇI DEĞİLİM"

Yaşanan olayın ardından kendisini savunan Arnautovic, "Ben ırkçı değilim. Dün akşam duygu yoğunluğu içinde ağzımdan çıkan sözler nedeniyle Makedonya ve Arnavutluk'tan özür dilerim. Her ülkede arkadaşım var, beni tanıyan herkes de bu durumu bilir" açıklamasını yaptı.

UEFA'nın Marko Arnautovic için disiplin soruşturması başlatması bekleniyor.



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1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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