Arnautovic, Çin'den sonra tekrar Avrupa'ya dönüyor

Avusturyalı forvet Marko Arnautovic, Çin'deki takımı Shanghai SIPG'den sonra yeniden Avrupa'ya dönebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Arnautovic, Çin'den sonra tekrar Avrupa'ya dönüyor
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22 Ocak 2021 21:52
İtalya Serie A ekibi Bologna, bir süredir Çin'de forma giyen marko Arnautovic'i kadrosuna katmak istiyor.

Bologna, 31 yaşındaki Avustuyalı forvetle maaş konusunda anlaşmanın yollarını arıyor.

BOLOGNA'NIN DERDİ: MAAŞ

İtalya Serie A ekibi, Avusturyalı forvetin Shanghai SIPG'den aldığı 3.5 milyon avroluk maaşı düşürmek istiyor.

31 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda kulübüyle 2022 yazına kadar olan sözleşmesi nedeniyle, kulübüyle de serbest bırakılması konusunda anlaşmanın zemini aranacak.

Arnautovic, 2019 yazında Premier Lig ekibi West Ham'dan 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Çİn ekibinin yolunu tutmuştu.



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