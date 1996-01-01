Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Armstrong: "Rose, kazanmayı Jordan'dan öğrenmişti"

Eski Chicago Bulls oyuncusu BJ Armstrong, New York Knicks guardı Derrick Rose'un NBA efsanesi Michael Jordan'dan neler öğrendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Chicago Bulls oyuncusu BJ Armstrong, New York Knicks guardı Derrick Rose'un NBA efsanesi Michael Jordan'dan neler öğrendiğini açıkladı.

Rose, 2011'de büyük bir sıçrama yaparak NBA tarihindeki en genç MVP olmuştu. Ve Armstrong'a göre, bu sıçrayışın bir kısmı, sürekli iletişim halinde olduğu Jordan'ın Rose üzerindeki etkisinden kaynaklanıyordu:

"Her gece iletişim halinde olarak, maç kazanmak için ne yapılması gerektiğini anlamak adına konuşmamız harikaydı. Bilhassa Chicago'da olduğum için ben bunu Michael'dan öğrenmiştim. Çünkü kendisi bana her zaman meydan okurdu ve ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için hep bir neden bulmalıydım.

Michael kendisini kızdıracak bir şey hep bulurdu. Yani o sezon 82 maç boyunca, Derrick her maçı kazanmaya çalışmıştı. Bunu gördüğümde, hazır olduğunu anlamıştım. Kendine meydan okumaya hazır olduğunu biliyordum, çünkü sahaya her girdiğinizde kazanabileceğinizi bilmek, işin en eğlenceli kısmı oluyor."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal