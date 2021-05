Armstrong: "Rose, kazanmayı Jordan'dan öğrenmişti"

Eski Chicago Bulls oyuncusu BJ Armstrong, New York Knicks guardı Derrick Rose'un NBA efsanesi Michael Jordan'dan neler öğrendiğini açıkladı.



Rose, 2011'de büyük bir sıçrama yaparak NBA tarihindeki en genç MVP olmuştu. Ve Armstrong'a göre, bu sıçrayışın bir kısmı, sürekli iletişim halinde olduğu Jordan'ın Rose üzerindeki etkisinden kaynaklanıyordu:



"Her gece iletişim halinde olarak, maç kazanmak için ne yapılması gerektiğini anlamak adına konuşmamız harikaydı. Bilhassa Chicago'da olduğum için ben bunu Michael'dan öğrenmiştim. Çünkü kendisi bana her zaman meydan okurdu ve ben de elimden gelenin en iyisini yapmak için hep bir neden bulmalıydım.



Michael kendisini kızdıracak bir şey hep bulurdu. Yani o sezon 82 maç boyunca, Derrick her maçı kazanmaya çalışmıştı. Bunu gördüğümde, hazır olduğunu anlamıştım. Kendine meydan okumaya hazır olduğunu biliyordum, çünkü sahaya her girdiğinizde kazanabileceğinizi bilmek, işin en eğlenceli kısmı oluyor."