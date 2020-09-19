Armstrong: "Nikola Jokic, bir 'point pivot' gibi!"

Eski NBA oyuncusu BJ Armstrong, Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in pozisyonunu potansiyel olarak yeniden tanımlayabileceğini söyledi.



Armstrong'a göre Jokic, tüm modern pivotların önünü açabilir ve Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin sınırsız menziliyle yaptığı gibi, pivotların ileride nasıl oynaması gerektiğine dair standardı belirliyor:



"Belli sürelerde, NBA bir değişim yaşıyor. Stephen Curry, son vardiyayı, 'hız ve alan paylaşımı' dediğimiz, alan boşluğu açan atış menzilini genişleterek yaratmıştı. Curry, o denli isabetli bir üçlükçü olduğu için, benzersiz bir oyuncu. Şimdi, Jokic gibi pozisyonunu yeniden tanımlayabilecek bir oyuncunuz var, çünkü oyunu pivot pozisyonundan esnetebiliyor. Kendisi, hücumunuzu gerçekten üstünden yürütebileceğiniz ilk pivot. Bir 'point pivot' gibi.



Armstrong, Jokic'in birçok becerisinden övgüyle bahsetmeye devam etti. Tüm sene boyunca Nuggets için hücumda her şeyi yapan Jokic, playofflarda oyununu bir adım daha ileri taşımıştı.



"BÖYLE PİVOT GÖRMEMİŞTİM!"



BJ'e göre, Jokic'in çok yönlülüğü oldukça etkileyici:



"Hiç bir pivotun ribaund alıp, topu sürerek hızlı hücumda üçe iki ya da dörde üç pozisyonda doğru adama pas attığını görmemiştim. Dışarıdan da içeriden de, pas verebiliyor. Ve en önemlisi, ona perdeleme yapabiliyorsunuz. Kim pivotuna, etrafından dolanması için perdeleme yapar? Bu nasıl savunulur, bilmiyorum bile! Ligde bunu tutarlı bir şekilde başka kim yapabilir ve hücumda doğru kararı verebilir? "



Ancak Jokic'in yaptığı tüm harika şeyler arasında bile, Armstrong'u en çok etkileyen şey, bunu dört çeyrek boyunca yapması:



"Ve bunu oyunda bir veya iki kez yapmıyor. Sürekli olarak doğru oyunu yapıyor. İnanılmaz ve daha önce görmediğimiz bir oyuncu, çünkü iki eliyle de sahadaki her yerden pas verebiliyor. Tüm Nuggets şutörleri, boşta olurlarsa Jokic'in topu onlara atacağını biliyor. Tıpkı Magic Johnson gibi."



