Armstrong: "Michael ve Kobe, yemekte sanal bir teke tek maçı yaptılar"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın eski takım arkadaşı B.J. Armstrong, 2014 yılında hem MJ hem de merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın bulunduğu bir akşam yemeğinde tanık olduğu "sanal teke tek" maçıyla ilgili bir anısını paylaştı.



Armstrong, iki NBA efsanesi arasındaki "sanal teke tek maçı" diyaloguna hayran kaldığını belirtti:



"Akşam yemeğinde sanal bir teke tek maçı yapıyorlardı. Ben orada oturmuş, oyuna duydukları sevgi hakkında konuştuklarını dinliyordum. Çok sofistike ilerliyorlardı; ayak işlerinden, kondisyonlarını nasıl koruduklarına ve nasıl box-out yapacaklarına kadar. Belirttikleri detaylar, oyuna duydukları saygı… Keşke onları en iyi dönemlerinde teke tek oynarken görebilseydim."



Ne yazık ki, medya Jordan ve Bryant'ın birlikte akşam yemeği yediklerini öğrenince restorana yığılmalarından ötürü, yemek kısa kesilmişti. Armstrong durumun nasıl hızlı bir şekilde geliştiğini anlattı ve ikisini dinlemek için daha fazla zaman olmadığı için pişmanlığını paylaştı:



"Kaos gibiydi. Ve basketbol cenneti içindeydiler."



