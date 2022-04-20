Arminia Bielefeld'da Kramer dönemi sona erdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Arminia Bielefeld, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.



Alman kulübünden yapılan açıklamada, Kramer ve yardımcı antrenör Ilia Gruev'in bugünden itibaren görevlerine son verildiği, bundan sonra teknik direktörlük görevini Marco Kostmann'ın üstleneceği aktarıldı.



Açıklamada Kostmann'ın yardımcılığını Stefan Kleineheismann, Sebastian Hille ve Michael Henke'nin yapacağı kaydedildi.



Arminia Bielefeld'in üst yöneticisi Samir Arabi, yoğun görüşmeler ve mevcut durumun ayrıntılı analizinden sonra bu durumda ligde kalmanın başarılacağına emin olmadıklarını belirterek, "Bundesliga'da kalmak için takıma bir ivme kazandırmak istiyoruz. Bu hepimizin hedefi." ifadelerini kullandı.



Arminia Bielefeld, ligde 26 puanla 17. sırada yer alıyor.





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