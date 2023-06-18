Arminia Bielefeld, Burak İnce'nin sözleşmesini feshetti!

Burak İnce, Arminia Bielefeld ile yollarını ayırdı.



19 yaşındaki futbolcu, Ocak 2022'de 1.35 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Bielefeld'e transfer olmuştu. Alman ekibi üst üste iki lig düşmesi sonucu önümüzdeki yıl Bundesliga 3'te mücadele edecek.



Bundesliga 3'te kural gereği yabancı futbolcu oynatma yasağı olması sebebiyle Bielefeld, bütün lejyonerlerle yollarını ayırdı.



Burak ince Alman ekibiyle 1.5 sezonda sadece 8 maça çıkabildi.



19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla birçok Süper Lig ekibi ilgileniyor.







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