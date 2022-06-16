Armindo Bruma transferinin perde arkası!

BRUMA TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

İMZAYA GELDİ

JORGE BRUMA'YI BİZZAT ARADI

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinden sonra transferler de peş peşe açıklanmaya başlandı. Tecrübeli teknik adamın bizzat devrede olduğu transferin perde arkası ortaya çıktı.2013 yılında 19 yaşında geldiği Galatasaray'da farklı dönemlerde lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası (2013-14 ve 2014-15) ve Süper Kupa (2016-17) zaferi yaşayan Bruma'nın Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası da ortaya çıktı. Sarı lacivertlileri analiz ettiğinde adam eksilten kanat oyuncusu eksiğini tespit eden Jorge Jesus, yönetimden iki kanat oyuncusu birden istedi. İsim olarak da bunlardan biri PSV'den Bruma'ydı.Sporting altyapısında futbol kariyerine başlayan Bruma 2013'te 13 milyon Euro bonservisle Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılıların önce Sociedad'a kiraladığı, daha sonra 15 milyon Euro bonservisle Leipzig'e sattığı Portekizli oyuncu, ardından PSV'nin yolunu tuttu.Bir dönem de Olympiakos'ta kiralık oynadı. Geçen sezon PSV ile 46 resmi maça çıktı. 1721 dakikada 10 gol-4 asistle oynadı. Ligde 28 karşılaşmada 7 gol-3 asiste imza attı.Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Bruma dün gece İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunu İstanbul Havalimanı'nda sarı-lacivertli kulübün idari menajeri Emir Yolaç karşıladı. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Portekizli futbolcu, ardından resmi imzayı atacak.Vatandaşı Bruma'yı bizzat arayan Portekizli hoca, "Türkiye'yi gayet iyi tanıyorum. Hollanda'da güzel bir sezon geçirdim ve hazırım. Sizinle çalışmayı çok isterim" yanıtını alınca transfere son onayı verdi. Fenerbahçe yönetimi de PSV ile bir yıllık kiralık anlaşmayı yaptı. 27 yaşındaki sol kanat beklenen performansı gösterirse sözleşmesine konulacak opsiyon devreye girecek ve takımda kalıcı olacak.Geçen sezon PSV ile 46 resmi maçta ter döken Bruma, bunların 33'ünde sol kanat olarak oynadı, 9 gol-3 asist kaydetti. 10 karşılaşmada sağ kanattı, skor üretemedi. 2 mücadelede 10 numara pozisyonundaydı ve 1 asist yaptı. 1 mücadelede santrfor mevkiinde forma giydi, bir gol attı.