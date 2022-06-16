Armindo Bruma, imzayı attı!

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin ardından bir transferi daha resmiyete döktü.



Sarı-lacivertliler'in PSV Eindhoven'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Armindo Bruma, resmi sözleşmeye imza attı.



Portekizli futbolcuya imza sırasında Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki eşlik etti.



Sporting altyapısında futbol kariyerine başlayan Bruma 2013'te 13 milyon Euro bonservisle Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılıların önce Sociedad'a kiraladığı, daha sonra 15 milyon Euro bonservisle Leipzig'e sattığı Portekizli oyuncu, ardından PSV'nin yolunu tuttu.



Bir dönem de Olympiakos'ta kiralık oynadı. Geçen sezon PSV ile 46 resmi maça çıktı. 1721 dakikada 10 gol-4 asistle oynadı. Ligde 28 karşılaşmada 7 gol-3 asiste imza attı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:



"Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.



Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.



Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.



Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."





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