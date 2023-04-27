Armanın gururu Fenerbahçe Alagöz Holding oldu!

Fenerbahçe'de kadın basketbol takımının hem Euroleague hem de lig şampiyonluğu sarı- lacivertli camiaya moral verdi. Futbol takımının İstanbulspor karşısındaki 3-3'lük beraberliği ve son yıllarda özlenen başarılardan hep uzak kalması moralleri çok bozuyor.Ancak Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, son 11 günde unutulmaz bir seriye imza attı. Önce Euroleague'de yarı finalde İtalya'nın Familia Schio takımını, ardından finalde Çukurova Basket'i deviren sarı-lacivertli ekip çok istenen Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Avrupa'daki ilk şampiyonluk gelirken, ligde de 17. zafer ilan edildi. Ardından ligde yoğun bir seri başladı.Yarı finalde ezeli rakibi Galatasaray'ı firesiz geçen Fenerbahçe Alagöz, finalde de lig lideri Çukurova karşısında deplasman dezavantajına karşın 3-0'la geçti, şampiyon oldu. Bilhassa Çukurova'ya karşı deplasmanda üst üste 2 gün maça çıkan Marina Maljkovic ve öğrencileri, tüm bu yorgunluğa karşın şampiyonluğu aldı.Sarı-lacivertliler 11 günde 7 maça çıktı, 7'sini de kazanmayı başardı. Bu 11 günlük süreçte Prag ve Mersin seyahatleri de vardı. Öte yandan Başkan Ali Koç'un görev süresinde de Fenerbahçe Alagöz, branşa yatırımları artırarak 2018'den bu yana üst üste 5 şampiyonluk, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Euroleague zaferi kazandı. 2020-21 sezonundaki lig şampiyonluğu ise namağlup kazanıldı.Lig ve Avrupa'da zaferleri kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı dün kupaları müzeye teslim etti. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu içerisinde yer alan basketbol müzesine kupalar getirildi. Başantrenör Marina Maljkovic ve tüm takım kupa teslim töreninde yer aldı. Erkek basketbol takımının kazandığı 2017 Euroleague kupası ve bu sezon kadın basketbol takımının getirdiği 2023 Euroleague kupası yan yana konuldu.Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı başantrenörü Marina Maljkovic de kariyeri açısından tarihi bir sezon yaşadı. Hem lig hem Euroleague zaferi kazanan Sırp antrenör, Fenerbahçe tarihine de geçti.Erkek basketbol takımı ile Euroleague kazanan Zeljko Obradovic ve kadın voleybol takımı ile CEV Şampiyonlar Ligi'ni getiren Ze Roberto'dan sonra Maljkovic de kadın basketbol takımına Euroleague kupasını armağan etti.Kulüp tarihindeki en başarılı takımlardan biri olan Fenerbahçe Alagöz'de özellikle yıldızlar dikkat çekti. Breanna Stewart, Euroleague Final Four tarihine geçerken Emma Meesseman da ligde finalin MVP'si oldu. Ayrıca Satou Sabally, Vandersloot, Kayla McBride ve Alina Iagupova gibi önemli yabancı yıldızlar da katkı verdi. Takımın altyapısından yetişip kaptan olan Olcay Çakır Turgut ise Avrupa ve lig şampiyonluklarında kupayı kaldıran isimdi.