Armani Milan, pivotuyla sözleşme yeniledi!

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kaleb Tarczewski'nin sözleşmesini uzattı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
Milano ekibi ayrıca 27 yaşındaki İtalyan basketbolcu Amedeo Della Valle ile yollarını ayırdığını açıkladı.
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Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
Milano ekibi ayrıca 27 yaşındaki İtalyan basketbolcu Amedeo Della Valle ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın