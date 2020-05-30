Armani Milan, pivotuyla sözleşme yeniledi!

AX Armani Exchange Milan, pivot oyuncusu Kaleb Tarczewski'nin sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Armani Milan, pivotuyla sözleşme yeniledi!
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30 Mayıs 2020 21:03
İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD'li oyuncusu Kaleb Tarczewski'nin sözleşmesini uzattı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Milano ekibi ayrıca 27 yaşındaki İtalyan basketbolcu Amedeo Della Valle ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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