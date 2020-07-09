Armani Exchange Milan, Shavon Shields'ı renklerine bağladı

İtalya Basketbol Ligi ve THY EuroLeague takımlarından Armani Exchange Milan, forvet oyuncusu Shavon Shields'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA
Armani Exchange Milan, Shavon Shields'ı renklerine bağladı
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09 Temmuz 2020 17:15
THY EuroLeague'de mücadele eden İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD asıllı Danimarkalı milli oyuncu Shavon Shields'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şutör ve kısa forvet pozisyonlarında görev alabilen 26 yaşındaki Shields ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Danimarka Milli Takımı'nda görev yapan Shields, Almanya'nın Skyliners Frankfurt ve İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekiplerinde oynadıktan sonra 2018'de İspanya ekibi Baskonia'ya transfer olmuştu.

Baskonia formasıyla geride kalan sezon İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan 2,01 metre boyundaki Shields, THY Avrupa Ligi'nde ise 9,5 sayı, 3,4 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.



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