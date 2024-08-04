Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!

Sırıkla atlamada 6.25 metre ile dünya rekorunu kırarak üst üste 2. kez Olimpiyat Şampiyonu olan Armand Duplantis, zaferini Yusuf Dikeç pozu vererek kutladı.

Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlama finalleri gerçekleştirildi.

Sırıkla atlama finallerine damga vuran olayı ise Olimpiyat rekorunu kıran İsveçli Armand Duplantis tarafından gerçekleşti.

YUSUF DİKEÇ POZU VERDİ

6.25m ile dünya rekorunu kıran Armand Duplantis Yusuf Dikeç pozu ile zaferini kutladı.

Erkekler sırıkla atlamada üst üste 2. kez Olimpiyat şampiyonu olan Armand Duplantis'in bu hareketi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Duplantis'in Yusuf Dikeç hamlesiyle ilgili on binlerce tweet atıldı.

Tarzı ve başarısı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanan Dikeç'e dünya çapında bir şöhret getirmişti.

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